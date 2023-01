Huizers vragen zich af waar de handhavers waren tijdens oud en nieuw

Waar waren de politieagenten en handhavers in Huizen? Veel Huizers hebben zich tijdens oud en nieuw geërgerd aan hun 'onzichtbaarheid'. De inwoners hebben het gevoel dat de mensen die vooral 'harde knallen' hebben staan afsteken ongestoord hun gang konden gang. Dat is één van de bevindingen van Vuurwerkmeldpunt Huizen.

Ieder jaar maakt dit meldpunt van initiatiefnemer Ruben Woudsma net na de jaarwisseling de vuurwerkbalans op. Dit keer zijn er 643 meldingen binnengekomen. Dat is een stijging van 2 procent ten opzichte van vorig jaar (638), toen er eigenlijk helemaal niets mocht worden afgestoken. "De voorlopige uitslag van 2022-2023 lijkt hiermee gelijk aan de jaren voor de coronaperiode", concludeert Woudsma.

Eerst rustig

Het aantal klachten steeg vanaf het moment dat de vuurwerkverkoop officieel van start ging. Er was even een piek tijdens de kerstdagen. Tot aan 28 december stond de teller op ongeveer 250 meldingen, wat lager was dan de jaren ervoor. Daarna ging het hard en zijn er toch nog zo'n 400 klachten binnengekomen bij het meldpunt.