Tiener gewelddadig van jas beroofd na zwembadbezoek in Medemblik

Een 17-jarige jongen uit Medemblik is gisteravond rond 18.00 aan Holenweg in Hoorn door meerdere mensen beroofd van zijn jas. Hij werd daarbij bedreigd met een mes en meerdere keren in zijn gezicht geslagen.

De politie heeft gisteravond onderzoek gedaan, maar heeft nog niemand aangehouden en is op zoek naar getuigen en geeft het signalement van de verdachte die de Medemblikker bedreigde. Ze zoeken een jongen van zo'n 17 à 18 jaar oud, van tussen de 1.80 en 1.90 lang. Hij had een zwarte pet op met een capuchon eroverheen.

Een van hen, een jongen, sloeg de Medemblikker in zijn gezicht, omdat ze de jas niet snel genoeg kregen. De 17-jarige geeft zijn jas, maar hij wordt nog een keer geslagen. De groep vertrekt daarna in de richting van de Wabenstraat.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

