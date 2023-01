'Bordendraaier' in Zandvoort bezorgt Duitse toeristen parkeerboetes

De parkeerborden op de Van Lennepweg zijn vaak gedraaid of hangen onder aan de paal waardoor ze niet goed zichtbaar zijn. Volgens een omwonende die liever anoniem blijft, is dit het werk van een 'bordendraaier' en zijn Duitse toeristen hier de dupe van. "Ze krijgen onnodig parkeerboetes en dat is gewoon heel vervelend voor hen. Ik waarschuw ze ook als ze hier parkeren dat ze echt moeten betalen."

NH Nieuws

De parkeerborden zijn met tie wraps vastgemaakt en zijn daardoor makkelijk te draaien. "Het zit gewoon heel knullig vast aan een lantaarnpaal. Je kan het zo naar beneden trekken of omdraaien. En dit komt niet door de wind, dit is mensenwerk", aldus de omwonende. "Aan de kant van de straat waar huizen staan, zijn de borden namelijk niet gedraaid. Alleen aan de kant van Center Parcs." Ze stoort zich aan de situatie. "Mensen komen nietsvermoedend deze kant oprijden en zien die borden dus niet. En ik vraag me dan ook af, waarom ziet handhaving dit niet?" Ook andere Zandvoorters signaleren dat de borden niet goed zichtbaar zijn. Zo schrijft Rob op Facebook: " De borden zijn op veel plekken gezakt of omgedraaid door de wind of door slechte bevestiging. Is al een hele tijd zo. " Wim vindt het ook een wonderlijke situatie. "Ze zijn op de Van Lennepweg weer volop aan het bekeuren. Borden zijn volstrekt onduidelijk. Lopende bandwerk voor de handhavers."

NH Nieuws