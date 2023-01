Kroegeigenaar neemt het op voor opgepakte Volendamse voetbalsupporters

Sjaakie's café in Volendam neemt het op voor de Volendammers die zijn opgepakt voor de vechtpartij met Utrechtse voetbalsupporters. "Wat echter niet gezegd wordt is dat deze jongens werden aangevallen omdat ze buiten een sigaretje stonden te roken", schrijft kroegeigenaar Vincent Veerman op social media.

Kroegeigenaar Vincent Veerman reageert vanmorgen en schrijft: "Afgelopen dagen zijn er een aantal mensen aangehouden voor de rellen tijdens de wedstrijd Utrecht. Wat echter niet gezegd wordt, is dat deze jongens werden aangevallen omdat ze buiten een sigaretje stonden te roken."

Maandagavond werd er na onderzoek door de politie vier mannen van 16, 28, 29 en 32 uit Volendam aangehouden. De 16-jarige jongen is niet langer een verdachte meer. "Uit verhoor en nader onderzoek blijkt hij geen rol en betrokkenheid te hebben gehad bij de ongeregeldheden. De jongen is inmiddels heengezonden. De drie andere verdachten zitten nog vast", laat de politie weten.

De vechtpartij vond plaats op zaterdag 12 november na de wedstrijd Volendam - Utrecht en escaleerde voor Sjaakie's café. Er werd met fietsen en barkrukken gegooid. Ook werden er mannen in het water geduwd.

"Als de glazen en fietsen je om de oren vliegen en je kroeg in gevaar is, verdedig je je vrienden en de rest"

"Geweld keren we natuurlijk altijd af, echter als de glazen en fietsen je om de oren vliegen en je kroeg in gevaar is, verdedig je je vrienden en de rest", vervolgt hij.

"Omdat er totaal geen politie-inzet was en die pas later kwam, heeft dit kunnen escaleren. Wij van Sjaakie's café willen de jongens steunen en sterkte wensen. En hopen op een goeie afloop voor alle partijen."

Voor de vechtpartij zijn er naast de drie Volendammers geen supporters van Utrecht aangehouden. De politie laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is en dat meerdere aanhoudingen niet worden uitgesloten.