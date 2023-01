Weer niet schaatsen: waarom de harde wind zorgt voor een gesloten ijsbaan in Den Helder

Van schaatsen op natuurijs hebben we dit seizoen nog maar heel kort kunnen genieten, maar ook de kunstijsbaan in Den Helder is niet opgewassen tegen de hoge temperaturen en harde wind. De baan op de Beatrixstraat heeft daarom al een paar keer eerder moeten sluiten, en ook vandaag staat er een hoop water op de baan.

Er ligt een flinke laag water op de ijsbaan - NH Nieuws / Else van der Steeg

"Er ligt veel water op de baan", beaamt bestuurslid Jan Mooij. En dat is erg vervelend voor het bestuur, dat de ijsbaan in de kerstvakantie het liefst elke dag open heeft. De harde wind is volgens Mooij de grote boosdoener. "Deze temperatuur kan zo'n vriezer wel aan, maar wind gaat gewoon niet", legt Jan Mooij dan ook uit, "De warme wind staat als een föhn te blazen en dan slaat de dooi er in." Tekst gaat verder onder het Facebookbericht.

Daarom moest de ijsmeester, die zelf tien jaar werkte als ijsmeester bij de Jaap Eden IJsbaan en nu als vrijwilliger voor de ijsbaan in Den Helder er alles aan doet om het ijs piekfijn te krijgen, concluderen dat er vandaag niet geschaatst kan worden. In onderstaande video is te zien dat er een grote laag water op de ijsbaan staat (tekst gaat door onder de video).

Door de harde wind heeft de ijsbaan heeft een flinke laag water

Maar als we de weersvoorspellingen mogen geloven, zal de wind vandaag nog gaan afnemen. Goed nieuws dus. "Als het goed is gaat de wind vanmiddag liggen en wordt het windkracht 3 tot 4", vertelt Jan Mooij. Die windkracht is volgens Mooij niet te hard, waardoor de baan weer moet kunnen vriezen. "Maar we blijven afwachten tot de wind daadwerkelijk gaat liggen", vertelt Jan Mooij. Hopelijk wordt het wachten snel beloond, want de ijsbaan is erg populair. "Iedereen is razend enthousiast." Volgens Mooij is de kans zeker aanwezig dat er morgen weer een goede ijslaag op de baan zal liggen. "We hopen morgen weer een stralende dag te hebben en dat de schaatsbaan weer open kan."