Na regen komt zonneschijn: drie partijen strijden om meterslang zeereptiel 'Tany'

Was er lang geen onderkomen te vinden voor Tany, nu staan de geïnteresseerden in de rij voor het 3D-geprinte zeereptiel. Vincent en Rick, die het 200 miljoen jaar oude zeereptiel levensgroot hebben nagemaakt, konden aanvankelijk geen nieuwe eigenaar vinden. Daarom belandde hun creatie op een 'achterafveldje' en daar raakte het zelfs beschadigd. Nu hebben zich toch nog drie partijen aangemeld.

In oktober 2022 was Tany (Tanystropheus hydroide, red.) dan eindelijk klaar. Het was kunstenaar Rick Stikkelorum en Vincent Koning van 3D Orbit gelukt om met behulp van 3D-printers Tany levensgroot na te maken. Een flinke uitdaging, want het beest is totaal zes meter lang.

"Hij mocht hier wel op het terrein blijven staan, maar dan op een achterafveldje in de buitenlucht", vertelde Rick eerder. "Maar dat heeft hem niet goed gedaan. Zijn lange nek is nu op twee plaatsen gebroken."

En dus gingen ze op zoek naar een geschikt nieuw onderkomen voor hun Tany. Maar of het nou aan de lengte lag of aan de wat enge gezichtsuitdrukking van Tany, niemand wilde het beest in huis hebben.

Naar aanleiding van de berichtgeving op NH Nieuws over Tany hebben zich inmiddels meerdere partijen gemeld. Frans Ouwerkerk uit Hoofddorp is kunstenaar en filosoof. Hij zou het beest graag in zijn huis willen. Het is namelijk zijn doel om 'kunst te delen.'

Ook heeft een partij uit België interesse om Tany over te nemen. "Een man met een kasteel in België wil Tany wel hebben", lacht Rick. "Misschien moeten we nu dus naar België. Ik heb alleen geen auto, dus we zouden met het openbaar vervoer die kant op moeten. Ik ga nu even uitzoeken wat de beste plek voor hem is. Hij moet namelijk wel zo veilig mogelijk staan."

Daarnaast blijkt dat het MAAK-terrein, waar Tany is gecreëerd, ook nog een betere plek voor het zeereptiel heeft aangeboden. En zo kunnen Rick, Vincent én Tany zelf nu dus een keuze gaan maken. Wordt het België, Hoofddorp of blijft Tany gewoon op zijn oude adres in Haarlem staan? We houden je op de hoogte.