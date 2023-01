Mondkapjes en aparte wc's voor crew: extra coronamaatregelen op vluchten uit China

KLM neemt extra maatregelen om haar bemanning en reizigers op vluchten vanuit China tegen corona te beschermen. In dat land gaat het coronavirus momenteel hard rond. Voor de crew en passagiers liggen FFP2-maskers en klaar en de bemanning mag gebruikmaken van een aparte wc.

Dat meldt de maatschappij vandaag in een persbericht, waarin wordt benadrukt dat veiligheid van personeel en bemanning de hoogste prioriteit is. Gisteren bevestigde KLM al maatregelen te overwegen. Sinds China de corona(reis)beperkingen ophief, lijkt het virus aan een gigantische opmars bezig in het Aziatische land.

"Op vluchten naar China bestond op last van de Chinese overheid al de verplichting voor bemanning en passagiers maskers te dragen", vertelt een woordvoerder. "En dat trekken we nu gelijk." Voor het personeel liggen er ook goggles, een soort veiligheidsbrillen, klaar.

Officiële cijfers ontbreken, maar volgens schattingen van een week geleden raken er iedere dag twee miljoen Chinezen besmet met corona en overlijden er dagelijks negenduizend aan de ziekte. Voor KLM-cabinepersoneel en reizigers op vluchten uit China gold daarom al het advies om aan boord een mondkapje te dragen.