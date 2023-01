Niet één maar twee monumenten moeten wijken voor Hilversums nieuwbouwproject

Niet één maar twee gemeentelijke monumenten aan de Noorderweg in Hilversum moeten wijken voor nieuwbouw. De Hilversumse Historische Kring Albertus Perk heeft kort geleden ontdekt dat ook nummer 44 in deze straat een beschermde status heeft. Dat Hilversum de gebouwen wil opofferen voor een nieuwbouwproject leidt tot grote zorgen bij de historische kring. Zij vreest dat het spreekwoordelijke hek van de dam is.

Volgens de lezing van het Hilversumse college weegt de ontwikkeling van het industrieterrein zwaarder dan het behoud van deze individuele monumenten. Het project Geuzenpark moet dit gebied die nodige facelift geven. Naast zo’n 300 woningen is er volgens de gemeente bijvoorbeeld ook veel extra groen bedacht. Deze herontwikkeling is een kwaliteitsimpuls voor het gebied, de buurt en daarmee voor heel Hilversum, zo is de gedachte.

Als de plannen daadwerkelijk doorgaan, betekent wel dat er twee gemeentelijke monumenten moeten sneuvelen. En dat gaat er bij Albertus Perk maar niet in. Hilversum gaat er namelijk prat op de stad van jonge monumenten te zijn. Sloop van panden die in 2018 en 2019 nog die beschermde status hebben gekregen, staat compleet haaks op dat beeld dat Hilversum zo graag wil uitdragen.

Dat Hilversum zo makkelijk omgaat met de status van beschermde panden geeft te denken. Bij Albertus Perk zijn de zorgen dan ook groot. In hun brief van 31 december 2022 aan het college spreekt de historische kring de vrees uit dat er vanaf nu sprake is van precedentwerking. Een herhaling van deze zet is dus goed mogelijk, want op de Noorderweg is het ook gelukt.

"Die panden zijn weliswaar niet heel goed onderhouden, maar het zijn wél gemeentelijke monumenten die je niet zomaar laat afbreken”, meldt de Hilversumse historische kring. "Wij zijn zeer ontstemd dat de gemeente Hilversum toch heeft ingestemd met dit afbreken, omdat je dan net zo goed geen gemeentelijke monumenten kan aanwijzen”, luidt het vervolg.

Negen maanden wachten

Februari vorig jaar liet de historische kring al van zich horen over de voorgenomen sloop van het gemeentelijk monument (toen was alleen de beschermde status van 42-42a bekend). Dik negen maanden heeft Albertus Perk moeten wachten op een reactie van het college op de ingediende bezwaren. Pas op 2 december kwam deze binnen. Vandaar dat de historische kring nu weer in de pen is geklommen met het opnieuw dringende verzoek om voor cultureel erfgoed te kiezen en niet voor de belangen van een projectontwikkelaar.

Eerder probeerde erfgoedvereniging Het Cuypersgenootschap al een lans te breken voor het behoud van de panden op de Noorderweg. "Dit is niet de manier waarop je met monumenten omgaat", zei Norman Vervat van de 'monumentenbeschermer' bijna een jaar geleden al.

Voordat de panden echt een date hebben met de sloophamer, heeft de gemeente nog wel een klusje te klaren. De gemeente moet met argumentatie komen om deze twee monumenten weer van de lijst te halen, zo als dat ook moet om ze op die monumentenlijst te krijgen.