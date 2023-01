Overvallen in Obdam, Bergen, Haarlem en Oudorp: toeval of trend?

Vier overvallen in vier dagen tijd, waaronder een op een casino waarbij schoten werden gelost: 2023 begon onrustig in Noord-Holland. Zijn deze overvallen zo kort op elkaar iets om je zorgen over te maken, of is het toeval dat het dievengilde slechte voornemens voor het nieuwe jaar heeft gemaakt?

Jasper van der Kemp, criminoloog aan de VU, ziet dat de overvallen erg van elkaar verschillen. "Door de aard van de overvallen lijkt het er niet op dat ze aan elkaar gerelateerd zijn. Een woningoverval en een beroving op straat zijn wel iets heel anders." Maar één van de overvallen springt er wel echt uit, volgens hem. "De overval op het casino in Bergen is wel heel uitzonderlijk. Het is wel eens eerder geprobeerd, maar het komt niet vaak voor."

Nieuwjaarsdag werd voor Rinus Neefjes een nachtmerrie. De 81-jarige Obdammer werd op straat bruut beroofd van een horloge en een ketting met veel sentimentele waarde. De overval op zijn kostbaarheden deed hem veel, vertelde hij aan NH Nieuws . Daarna volgde er op woensdag 3 januari een overval op een supermarkt in Haarlem , de spraakmakende overval op het casino in Bergen waarbij waarschuwingsschoten werden gelost en op woensdagochtend was er een woningoverval in Oudorp .

"Een overval op een casino klinkt daarom als een leuk idee, maar in de praktijk is het lastig."

"Omdat de overvallen zo kort achter elkaar plaatsvonden, is het waarschijnlijk puur toeval", denkt Van der Kemp. "Deze tijd van het jaar, met het weinige licht, is wel gunstig voor de criminelen. Maar omdat de overvallen hoogstwaarschijnlijk niet aan elkaar gerelateerd zijn, is het denk ik een bijzondere speling van het lot."

Het is niet vreemd dat de twee verdachten niet uit de regio van het casino komen, vindt de criminoloog. "Als ze snel geld willen, kijken ze naar iets wat in de buurt zit. Maar deze twee waren duidelijk op zoek naar een grote buit. Daarvoor zijn ze dan bereid om verder te reizen."

Van der Kemp denkt dat de twee 19-jarige verdachten uit Amsterdam en Rotterdam op zoek waren naar een plek waarvan ze dachten dat er veel cash geld zou zijn. "Een overval op een casino klinkt als een leuk idee, maar in de praktijk is het lastig. Het is niet zoals bij een bakker waar je een zo een geldlade leeg kan roven. De beveiliging is bij een casino een stuk beter."

Het aantal overvallen in Nederland neemt al jaren af, ook in Noord-Holland. De rode lijn in de grafiek hieronder laat zien hoe het aantal geregistreerde overvallen in de hele provincie van 2012 tot en met 2021 met ruim 43 procent is afgenomen.

"Vorig jaar hadden we in januari vier overvallen, tot nu toe staan we op drie", vertelt een woordvoerder van de politie Noord-Holland (bij die cijfers gaat het om de cijfers van heel Noord-Holland, uitgezonderd de gemeentes Amsterdam en Hilversum, red.). De beroving op Rinus Neefjes uit Obdam wordt namelijk technisch gezien als een straatroof. "Ook bleek de overval op de Jumbo in Haarlem meer een winkeldiefstal te zijn." Bij die supermarkt werd op dinsdagavond een kassalade gestolen door een nog onbekende man.

Geen uitschieters

Het hoge aantal overvallen in de provincie van de afgelopen dagen berust op toeval, denkt ook de woordvoerder. "In vergelijking met de cijfers van vorig jaar zien we nog geen opvallende dalers of uitschieters. Ik kan er geen vinger op leggen over waarom het nu gebeurt. Waarschijnlijk is het toeval."

"Je ziet wel dat het wanneer het donker is door de tijd van het jaar, er meer gelegenheid voor is", legt hij uit. "Maar er is geen pijl op te trekken: er waren in juli vorig jaar tien overvallen, terwijl het toen natuurlijk wél licht was."