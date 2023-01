OM eist drie jaar cel tegen Amsterdamse medewerker Belastingdienst voor omkoping

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van drie jaar, waarvan één voorwaardelijk, tegen een Amsterdamse medewerker van de Belastingdienst. De 53-jarige man zou door criminelen zijn betaald om erachter te komen wie de eigenaar is van bepaalde kentekens. Bij de man thuis werd ruim 900.000 euro in contanten aangetroffen.

De man zocht de gegevens op terwijl dat niet zijn werkveld was, zo controleerde hij MKB-bedrijven op fraude. Het onderzoek naar de Amsterdammer begon in februari van vorig jaar, nadat aan het licht kwam dat in versleutelde berichten drie foto's waren gedeeld van gegevens over de eigenaar van een kenteken en wie de gezinsleden zijn.

De man werd in juli aangehouden en in zijn woning werden achter een losse plint van het keukenblok vijf geldkistjes gevonden, waarin totaal 920.000 werd gevonden. De man verklaart dat hij niet wist dat het geld in zijn woning lag, en zegt dat hij geen idee heeft hoe het geld daar terecht is gekomen. Over het raadplegen van de gegevens zegt de man dat hij dit een paar keer voor familieleden heeft gedaan om ze te helpen met de Belastingdienst. Echter weet hij van tien personen en twee bedrijven niet meer waarom hij het heeft opgezocht.