Wijkagent kijkt live mee in kinderkamer, politie waarschuwt 'het is onveilig'

De politie waarschuwt, via social media, camera gebruikers op gebruik van babyfoons en camera's in en rondom het huis. "Het is vaak super handig, maar ook onveilig. Zorg ervoor dat je producten up-to-date zijn. Gebruik niet al te oude apparatuur en als het kan: werk zonder gebruik te maken van wifi/ip. Dan weet je zeker dat niemand mee kijkt."

Daarnaast is het handig om altijd het standaard wachtwoord van de camera te wijzigen. Deze zijn mogelijk al bekend. Gebruik je de camera niet, zet hem dan uit. Dit voorkomt de tijd die men kan besteden aan het binnendringen van je systeem. Laat je camerasysteem professioneel aansluiten op je netwerk. Of gebruik een camera (in geval van een babyfoon) die werkt op een ander signaal.