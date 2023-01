Overvallers nemen onbekende buit mee bij woningoverval in Oudorp, zijn nog spoorloos

Bij een woningoverval aan de Hidalgostraat in Oudorp in Alkmaar is vanmorgen iemand door twee personen overvallen. De daders namen een onbekende buit mee en sloegen op de vlucht.

De politie doet onderzoek naar wat er precies gebeurd is. Er is nog geen signalement van de daders beschikbaar of informatie over welke kant ze op zijn gevlucht. "Er wordt in de omgeving naar ze gezocht."