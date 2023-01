KNMI waarschuwt met code geel voor harde windstoten

Het KNMI heeft vanmorgen van 5.00 tot 12.00 uur code geel afgegeven vanwege harde windstoten. Rijkswaterstaat verwacht ondanks de wind een rustige ochtendspits, omdat het nog vakantie is.

Het KNMI voorspelt dat de windstoten in het noordwesten kunnen oplopen tot 80 kilometer per uur. De wind komt uit het zuidwesten en aan het eind van de ochtend nemen de windstoten af, maar ook vanmiddag kan het aan de kust en het IJsselmeer nog waaien met windkracht 6 a 7. Op verschillende plekken in de provincie regent het vanmorgen ook hard.

Hoewel het KNMI vooral het verkeer waarschuwt voor de windstoten, wordt er geen drukke ochtendspits verwacht vanwege de kerstvakantie. Op het moment zijn er nog geen files.

Op het spoor is wel vertraging ontstaan. Tussen Anna Paulowna en Den Helder rijden er veel minder treinen door een sein- en wisselstoring. Er rijden op dit moment bussen tussen Den Helder, Den Helder Zuid en Anna Paulowna. De NS verwacht de storing rond 8.45 uur opgelost te hebben.