Man met mondkapje op steelt kassalade uit Haarlemse supermarkt

Een nog onbekende man liep gisteravond de supermarkt aan de Engelenburg in Haarlem binnen ging richting de kassa's, pakte een kassalade en vertrok weer. De politie is naar hem op zoek.

De man zou daarna in de richtig van het naastgelegen park zijn gevlucht. De politie werd rond 20.40 uur gealarmeerd en heeft onderzoek gedaan in de buurt. De man is niet meer aangetroffen.

De recherche is op zoek naar getuigen van de diefstal, die rond 20.35 uur plaatsvond. Ook zijn ze op zoek naar camerabeelden. De man heeft een witte of licht getinte huidskleur, een slank postuur en is rond de 1.80 lang. Hij droeg zwarte kleding, zwarte schoenen en een muts. Ook had hij een mondkapje op.