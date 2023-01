Ondernemers World of Food overvallen door aangekondigde sloop: "Ik ben in shock"

De standhouders in het foodcourt van Zuidoost stonden perplex toen zij in de krant lazen dat de sloopkogel volgende maand al door de voormalige parkeergarage Develstein gaat. Dat blijkt iets later, er wordt nu gesproken over oktober, maar weg moeten ze.

Voor standhouders Sarah en Yvette van Yvette's Kitchen betekende het nieuws een slecht begin van het jaar. En dat terwijl ze, na periodes van corona en inflatie, nog zo het gevoel hadden dat 2023 hun jaar zou gaan worden. "We hadden net zo'n zin om van dit jaar iets moois te maken", zegt Yvette. "Het nieuws was voor ons een shock", vult Sarah aan.

"Vroeger had Zuidoost een heel slecht imago, world of Food heeft juist aan iets positiefs bijgedragen"

Maar een locatie om alle stands op één plek te laten terugkeren is niet gevonden door stadsdeel Zuidoost en dus zal World of Food in de huidige vorm ophouden te bestaan. Wel kunnen misschien een paar ondernemers terugkeren in de toekomstige nieuwbouw, waarover nu met projectontwikkelaar Lingotto en het stadsdeel gesprekken worden gevoerd.

Van de oorspronkelijke groep van zo'n twintig, zijn nog acht culinaire ondernemers over. "Vroeger had Zuidoost een heel slecht imago", zegt pizzabakker Amjad. "World of Food heeft juist aan iets positiefs bijgedragen en daar hebben we heel hard voor gewerkt, dus dit moet blijven bestaan."

Erg veel vertrouwen heeft Rakesh, bekend om zijn roti, daar niet in: "Eerst was de afspraak dat we tot 2030 mochten blijven, daarna zouden ze een alternatieve plek voor ons vinden en nu mogen we over vier jaar terugkeren? Wat moet ik in de tussentijd met mijn vaste lasten doen? Ik heb er geen vertrouwen meer in, het is een schandaal."

Energiekosten

Volgens Lingotto en het stadsdeel is de sloop naar voren gehaald omdat het beheer van de oude parkeergarage te duur is. "Er zijn enkele isolerende maatregelen genomen, maar desondanks blijven de energiekosten hoog. Zeker gelet op de huidige energiecrisis", aldus een woordvoerder van het stadsdeel.



World of Food was ooit bedoeld om startende culinaire ondernemers op weg te helpen. Nu moeten er 300 tot 400 huurwoningen worden gerealiseerd.