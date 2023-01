De amateurs van Real Sranang wonnen van het grote Ajax: 'Maar het eindigde in een drama'

Voetbalclub SV Real Sranang bestaat 62 jaar. Opgericht in 1960 door een aantal migranten uit Suriname is de club uit Amsterdam uitgegroeid tot meer dan een voetbalclub. Programmamaker Koen Bugter zoekt in een vierdelige serie uit wat de club zo bijzonder maakt. In de tweede aflevering zoomt hij in op een legendarische wedstrijd tegen het grote Ajax.

Real Sranang, uit Amsterdam-Oost, speelde in 1987 tegen de profs van Ajax. Het was de halve finale voor de beker tegen het tweede team met spelers als het Finse talent Tiainen, Klaassen en Regtop. Guno Zorgvol was topscorer voor Sranang en zag tot zijn en ieder verbazing dat zijn team was opgewassen tegen Ajax. "We begonnen slecht en kwamen met 1-0 achter en iedereen dacht dit wordt 6-0 of 8-0. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, begonnen we steeds beter te voetballen. Dynamisch en technisch goed voetbal."

Emanuelson

Een van de spelers die opviel was een speler met de bijnaam 'Ti-ta-tovenaar'. Hij speelde de verdediging van Ajax helemaal zoek. "Zijn technische hoogstandjes waren onnavolgbaar", zo weet oud-speler Hendrik Comvalius. Sowieso heeft Real altijd prima spelers gehad. "De vader van Urby Emanuelson, die bij Ajax doorbrak, speelde ook bij Sranang en daar heb ik ook met open mond naar gekeken. Hoe een tenger mannetje zo goed kon spelen."

De wedstrijd van '87 tegen Ajax leek de goede kant op te vallen. Het wonder van Amsterdam-Oost werd door de scheids abrupt onderbroken. Real stond met 2-1 voor, maar de scheidsrechter gaf een penalty aan Ajax vanwege gevaarlijk spel. Hij was de enige die dat zag, wat zorgde voor enorme ophef op het veld en daaromheen. De emoties liepen zo hoog op, dat de scheidsrechter geen andere optie zag dan de wedstrijd te staken.

Drama

Real Sranang had sportief van Ajax gewonnen, maar feitelijk liep het uit op een drama. "We kregen alle boetes die de KNVB kon bedenken, wat mij betreft onterecht. We hadden niets fout gedaan en het was ook geen penalty. Toch blijft deze wedstrijd mensen nu nog bij. Het was legendarisch wat wij tegen Ajax presteerde," aldus een trotse Zorgvol. "Wij wonnen in 1987 van het grote Ajax in een ten onrechte gestaakte wedstrijd."