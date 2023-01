West-Friese weggeefkasten geplunderd en vernield: "Boos en teleurgesteld"

Krista Leussink en Simone Oudt zetten zich actief in voor mensen die het financieel zwaar hebben. Met goedgevulde weggeefkasten in de tuin, waarvan mensen per keer enkele spullen kunnen pakken. Denk hierbij aan etenswaren en verzorgingsproducten. Ze ontvangen deze goederen via donaties. "Ik denk dat hier per dag 10 tot 12 mensen komen", weet Simone, die ook een mini-bieb heeft. "Sommigen komen 's avonds laat of 's nachts, waarschijnlijk uit schaamte."

Op oudjaarsdag kwam de groep van 6 of 7 personen voor het eerst in beeld. Bij Krista Leussink in Wognum, die op dat moment niet thuis was. "Ik kreeg op mijn telefoon een melding van mijn camera dat er beweging bij de weggeefkasten. Ik zag ze heel veel spullen pakken en ze bleven ook heel lang in mijn tuin, wel een minuut of 10."

Lege kasten

Toen ze thuis kwam, trof ze lege kasten aan. "De plank met daarop de verzorgingsproducten was zo goed als leeg. Uit de kast met eten waren heel veel producten weg. Er staat heel duidelijk wat de regels zijn. Dat er maximaal 4 producten per keer gepakt mogen worden. En ook dat er camera's hangen." Eerder al heeft Krista eens een echtpaar aangesproken op het 'koopgedrag', met succes. "Die vertelden dat ze ook spullen voor anderen meenamen. Maar zo werkt het niet."

Na een oproep op Facebook wordt de volgende dag een groot deel van de goederen teruggebracht. "Er werden ook excuses aangeboden, ze zeiden dat ze geen Nederlands begrepen. Dus ik dacht dat het hiermee klaar was", zegt Krista.