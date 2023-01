Man verdacht van oplichten ouderen voor 120.000 euro

In verband met een grote fraudezaak heeft de Amsterdamse politie vorige week dinsdag een man in Almere aangehouden. De man wordt ervan verdacht zijn slachtoffers onder valse voorwendselen benaderd te hebben, om vervolgens met hun pinpas grote bedragen op te nemen.

De verdachte is voorgeleid en zit in voorarrest in afwachting van het verdere onderzoek en de terechtzitting.

Pinnen

De politie had het onderzoek geopend nadat er in Amsterdam meerdere meldingen van deze vorm van oplichting waren binnengekomen. De slachtoffers, in de meeste gevallen op leeftijd, zouden eerst door de man worden opgebeld door iemand die ze vertelde dat er een transactie plaatsgevonden zou hebben naar een buitenlandse rekening.

Terwijl de slachtoffers aan de lijn werden gehouden, werden ze thuis bezocht door een man die beloofde hulp te bieden bij het probleem. In plaats daarvan verhoogde hij het maximumbedrag dat op de pas stond. Vervolgens zou de man de pas meenemen, onder het mom van 'terugbrengen naar de bank.' In werkelijkheid zou de pas worden gebruikt om geldbedragen op te nemen die soms wel in de duizenden euro's hebben gelopen.

Auto en merkkleding

Na onderzoek kwam de politie een verdachte op het spoor, die vorige week dus is aangehouden. Later zijn er bij huiszoekingen meerdere spullen, zoals dure merkkleding en de auto van de verdachte in beslag genomen. De politie gaat ervan uit dat de man 6 maanden lang bezig is geweest met het oplichten van mensen. In die periode zou hij 120.000 euro hebben buitgemaakt. Hij zou in het hele land actief zijn geweest.

Ook vermoedt de politie dat er nog veel meer mensen slachtoffer zijn geweest van deze praktijken. Wie op een soortgelijke manier is opgelicht, kan bellen naar 0900-8844.