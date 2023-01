Mogelijk extra corona-maatregelen op KLM-vluchten uit China

Vakbonden FNV en De Unie krijgen de afgelopen weken geregeld signalen van KLM'ers die zich zorgen maken om hun gezondheid als zij op vluchten van en naar China worden ingeroosterd.

Officiële cijfers geeft de Chinese overheid sinds kort niet meer vrij, maar een Brits gezondheidsdatabureau schatte een week geleden dat dagelijks twee miljoen Chinezen besmet raken met corona.

Die explosieve toename volgt op het schrappen van de (reis)beperkingen voor Chinezen. Omdat China lange tijd een zeer streng covid-beleid voerde en de vaccins niet zo effectief zijn als westerse varianten, hebben Chinezen nauwelijks resistentie.

'Goed werkgeverschap'

Die onofficiële besmettingscijfers baren cabinepersoneel op vluchten van en naar China zorgen, schrijft de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC). VNC vindt het opmerkelijk dat Brussel nog geen Europees beleid heeft gemaakt, maar vindt ook dat KLM zich een 'goed werkgever' moet tonen door haar verantwoordelijkheid te nemen.

Tegen Luchtvaartnieuws.nl zegt de maatschappij dat ze extra maatregelen overweegt, en dat daar vandaag of morgen een besluit over wordt genomen. Mogelijk moeten de bemanning op vluchten vanuit China een FFP2-masker en passagiers een mondkapje dragen, maatregelen die op last van de Chinese overheid voor reizigers naar China inmiddels al van kracht zijn.

Verder denkt KLM aan het beperken van het contact tussen crew en passagiers, bijvoorbeeld door consumpties als maaltijden en drankjes sneller of minder vaak uit te delen.

Zelftest

In tegenstelling tot sommige andere Europese landen verplicht Nederland reizigers vanuit China nog niet om een negatieve test te kunnen overleggen. Wel deelt de GGD vanaf morgen corona-zelftests uit aan reizigers op vluchten vanuit China. Reizigers die positief testen, krijgen het dringende advies om in isolatie te gaan.