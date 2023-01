Verdachten vuurwerkbom Wognum bekennen aanwezigheid: “Maar heb het niet aangestoken”

Ze zijn er wel bij geweest, maar de vier verdachten van het afsteken van een enorme vuurwerkbom in een fietstunnel in Wognum ontkennen het te hebben aangestoken. De officier van justitie ziet dat heel anders: "Dat het niet verkeerd is afgelopen komt niet door het handelen van de verdachten, maar is geluk geweest."

Enorme vuurbal in fietstunnel Wognum - NH Nieuws

Het is 31 december 2020, 21.15 uur 's avonds, als een harde knal te horen is en een vuurbal opstijgt uit een fietstunnel in Wognum. De schade is groot en de beelden van de explosie gaan viraal op internet. Vier mannen worden aangehouden en moesten zich verantwoorden in de rechtbank. Drie inwoners van Sijbekarspel en eentje uit Abbekerk. De jongste is 22, de oudste is 27 jaar oud. Op beelden van een tankstation is te zien hoe drie van de vier mannen jerrycans uit de auto pakken en die vullen met benzine, in totaal zo'n 50 liter. Daarna rijden ze ermee naar de fietstunnel. Verdachten ontkennen afsteken vuurwerkbom Maar wat er daarna gebeurt, blijft ook tijdens de zitting onduidelijk. Ze parkeren vlakbij de tunnel waar meerdere mensen aanwezig zijn. Maar wie er daarna de jerrycans uit de auto haalt? "Ik weet het niet, maar ik heb niks getild", zegt D.D. (22). Hij zegt alleen te hebben gefilmd. Op die beelden zijn twee mannen te zien. K.S. (27) verklaarde bij de politie dat hij zichzelf herkende en medeverdachte R.S. (23). Maar zij zeggen beiden niet het vuurwerk te hebben aangestoken en richting de jerrycans te hebben gegooid. "Ik heb de bom niet afgestoken", aldus R.S.

'Ik hoorde een enorme knal en zag een vuurzee' Automobilist die over de tunnel reed tijdens de explosie

Volgens de officier van justitie is het puur geluk geweest dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Hij verwijst naar een verklaring van een automobilist. Die reed op dat moment net over de fietstunnel die onder de weg doorloopt. "Ze hoorde een enorme knal en zag een vuurzee om zich heen. Door de luchtdruk van de explosie bewoog de auto. Ze was zich rotgeschrokken." Ook is er een fietser op zo'n 200 meter van de tunnel. "Die hoorde de harde knal en zag de vuurbal. Hij schrok en zag 5 tot 8 personen. Die liepen naar auto's en reden weg. Die fietser had er ook niet even wat eerder moeten zijn", vertelt de rechter. De verdachten noemen de vuurwerkexplosie met terugwerkende kracht dom en onverstandig. "Ik had niet mee moeten gaan", zegt W.B. (22). Maar alle vier blijven ze volhouden niets te hebben gedaan. 2,5 jaar cel geëist De officier van justitie vindt de houding van de verdachten teleurstellend. Volgens hem is bij drie van de vier bewezen dat ze een levensgevaarlijke situatie hebben veroorzaakt. Alleen tegen W.B. wordt vrijspraak gevraagd omdat er onvoldoende bewijs is. Maar tegen de andere drie eiste de officier 2,5 jaar cel. "Ze hebben geen rekening gehouden met de mogelijke gevolgen. Wat als er iemand van de andere kant de tunnel zou zijn in gefietst? Dit was geen grap of stunt. Dit is een strafbaar feit", verklaarde de officier van justitie zijn eis. Ook vond hij dat de geëiste schadevergoeding door de provincie van 55.000 euro moet worden betaald door de drie mannen. 'Gevangenisstraf zou mijn leven verwoesten' De advocaten van de verdachten vinden de strafeis te ver gaan. Volgens hen is er geen sprake geweest van een levensgevaarlijke situatie voor omstanders. Zij vinden het passend als het bij een taakstraf blijft voor hun cliënten. Ook omdat uit reclasseringsrapporten blijkt dat de kans op herhaling minimaal is en het op die manier geen consequenties heeft voor hun werk. Tot slot gaven de verdachten nogmaals aan spijt te hebben van wat er is gebeurd. "Ik laat het misschien niet zo merken, maar ben een man van weinig woorden", zei D.D. En K.S. zei: "Ik schaam me diep. Maar een gevangenisstraf zou mijn leven verwoesten." De rechter doet over twee weken uitspraak.