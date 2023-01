Twee herten verstrikt in netten van voetbalclub: "Laatste drie jaar is het vaker raak"

De Bloemendaalse voetbalclub (BVC) werd vanmorgen verrast door bezoek van twee herten, die vast waren te komen zitten in de netten. Tjerk de Blaauw, verantwoordelijk voor het onderhoud van de velden bij de club, kreeg een telefoontje van een buurtbewoner die de dieren had zien spartelen. "Ik ben gelijk gaan kijken en gelukkig waren er vier politieagenten gekomen om de dieren te bevrijden."

Eén hert zat vast in het net van een doel en het andere hert in een ballenvanger, het net achter het doel. Tjerk de Blaauw haalde gelijk doeken uit de kantine om over de herten te leggen. "Die agenten waren wel dapper hoor. Ze hebben dus eerst een doek over dat beest gelegd, toen is er een agent op het dier gaan liggen om 'm stil te houden. De andere agent hield z'n kop vast en de derde agent ging het touw wegsnijden."

Nadat het eerste hert werd bevrijd, rende deze niet gelijk weg. "Ik gaf 'm een tik op z'n kont maar hij bleef liggen. Ik denk dat het beest toch heel moe was. Daarna gaf de agent nog twee tikken en toen kwam er weer leven in en rende het weg."

Het andere hert werd op dezelfde manier bevrijd. "Ze zijn goed ontkomen", vertelt De Blaauw. En dat is wel een opluchting. Het komt steeds meer voor dat herten in de netten verstrikt raakt. "De laatste drie jaar is het wel vaker raak geweest. De populatie herten is gewoon veel te groot. De herten lopen overal."

Schade

De netten van het doel en de ballenvanger moeten vervangen worden. Ook het veld heeft schade opgelopen. "Die herten hebben daar liggen woelen, dus dat gras is kapot. En ze hebben zoveel kracht dat ook het doel is ontwricht. Dat moet weer hersteld worden." De Blaauw gaat dat zoveel mogelijk zelf doen om kosten te besparen. "Anders zijn we al snel duizend euro kwijt."