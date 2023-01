Vernielde speeltoestellen door vuurwerk: "De speeltuin bestaat een half jaar en is nu al vernield"

Het is een terugkerend tafereel na oudejaarsavond: gesloopte speeltuinen, ontplofte prullenbakken en uitgefikte containers. De inventarisatie van de schade is vandaag op verschillende plekken in de regio begonnen en is in de Zaanstreek zelfs al in volle gang. Een speeltuin in Zaandam moest er aan geloven: de schommel en het onderliggende kunstgras zijn volledig verwoest.