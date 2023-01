Vuurwerkschade in Gooise Meren heeft een prijskaartje van ruim 12.000 euro

In totaal zijn er twintig prullenbakken, een persprullenbak, zeven verkeersborden en een hondenpoepzakjesdispenser vernield met vuurwerk. Het gaat om een totaalbedrag van 12.400 euro aan schade. Het gaat hierbij specifiek om schade in de openbare ruimte.

Alle preventieve maatregelen die zijn genomen om de schade te beperken horen niet bij dit totaalbedrag. Op verschillende 'risicolocaties' heeft de gemeente de vuilnisbakken afgesloten en vuurwerkvrije zones ingesteld, zoals bij de kinderboerderijen, hertenkampen, winkelcentrum Keverdijk en park 't Mouwtje.

Grootste brand

De grootste brand in 't Gooi vond plaats in Gooise Meren, namelijk de losstaande woning aan de Koekoeklaan die rond 6.00 in brand stond. Het is niet duidelijk of vuurwerk de brand heeft veroorzaakt. In de tussentijd is de woning uit veiligheidsoverwegingen gesloopt en is de oorzaak daarmee niet meer te achterhalen.