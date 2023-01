Herrie verwacht tijdens werk bij Amsterdams station Zuid

Werkzaamheden aan het project Zuidasdok, bij station Zuid, zullen deze maand twee weekenden voor geluidsoverlast kunnen zorgen. Bouwvakkers gaan dan damwanden in de grond plaatsen.

Het gaat om de weekenden van 14 en 15 januari en 28 en 29 januari. "We moeten de damwanden trillend de grond inbrengen omdat ze lang zijn en de ondergrond hard is", laat de gemeente weten. Op zaterdagen op zaterdag wordt tussen 7.00 uur en 21.00 uur gewerkt en op zondagen tussen 9.00 uur en 19.00 uur.

"Alleen bij onvoorziene situaties, zoals onwerkbaar weer of defecten aan machines, wordt ook zaterdagavond na 21.00 uur doorgetrild", schrijft de gemeente. "Maar we verwachten dat we op zaterdagavond na 21.00 uur en op zondagavond na 19.00 uur geluidsarme werkzaamheden uitvoeren."

Vanwege het werk zullen metro's en trams ook vanaf andere perrons vertrekken.