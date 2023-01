Onderzoek naar aanslag op Alkmaarse woning gesloten: "Geen aanknopingspunten"

Het onderzoek naar de aanslag op een woning aan de Lekstraat in Alkmaar is voorlopig gestopt. Ruim een maand geleden werden vijf schoten gelost op het raam van de woning. De bewoners waren thuis, maar bleven ongedeerd. Er is niemand aangehouden. "We zijn nu niet meer met de zaak bezig, maar als er nieuwe informatie binnenkomt lopen we die wel na."

Dat laat de politie aan mediapartner Alkmaar Centraal weten.

Meerdere harde knallen en een snel wegrijdende brommer of scooter. Dat is wat de bewoners van de Lekstraat in de avond van 22 november meekregen van de aanslag op een van de woningen. Een van de ramen bleek vijf keer te zijn beschoten, op de stoep voor het huis lagen kogelhulzen.

De aanslag zorgde voor veel onrust in de buurt en burgemeester Anja Schouten stelde cameratoezicht in. Die camera hangt er nog steeds. Volgens de politie bestaat het vermoeden dat de aanslag in de Lekstraat iets te maken heeft met een schietpartij in de Terschellingstraat. Een 21-jarige Alkmaarder zit daar nog voor vast. "We sluiten niks uit en hopen meer informatie te krijgen."