Limburgse wasberen ontsnappen aan de dood en worden opgevangen in Anna Paulowna

LANDGOED HOENDERDAELL MAAKT PLAATS VOOR 16 WASBEREN VAN Stichting AAP Een groep van 16 wasberen, die eerder was opgevangen bij Stichting AAP, krijgt vandaag toegang tot een mooi nieuw verblijf op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Hoenderdaell verwelkomt de gemaskerde roofdieren als nieuwe diersoort in het park. De wasberen werden tussen 2019 en 2022 weggevangen uit de provincie Limburg, waar ze als invasieve exoten verwijderd moesten worden uit de natuur. Om afschot te voorkomen heeft Stichting AAP deze dieren opgevangen en gecontroleerd op ziektes. Nu kunnen deze mooie en slimme dieren herplaatst worden naar dierenparken met een vergunning om deze diersoort te houden. Robert Kruijff, directeur van Landgoed Hoenderdaell, is blij met de komst van de dieren: “Wasberen zijn ondernemende, actieve dieren en een plezier om naar te kijken. We hopen dat onze bezoekers net zo genieten als de dieren zelf, nu ze veilig in een splinternieuw groot verblijf zijn ondergebracht. Het opvangen van dieren die een tweede kans nodig hebben loopt als een rode draad door ons dierenpark. De groep wasberen is al een weekje bij ons om in alle rust te wennen aan de nieuwe omgeving en vandaag kunnen ze eindelijk het buitenverblijf gaan verkennen.” Ook Stichting AAP is blij met de nieuwe plek voor de wasberen. AAP directeur David van Gennep: “We hebben de afgelopen jaren onze nek uitgestoken voor de groep wasberen die in Limburg was ontstaan. Bijna 100 dieren hebben we kunnen opvangen. Voor veel van hen moeten we nog wel een goed herplaatsadres vinden. Dat is erg lastig vanwege de strenge regelgeving voor het verplaatsen van invasieve exoten in Europa. Gelukkig kreeg Landgoed Hoenderdaell, een gewaardeerde herplaatspartner van AAP, wel een vergunning om deze wasberen over te nemen. Dat geeft ons ruimte om andere dieren in nood op te vangen, dus dit is een win win voor zowel deze dieren als dieren die opvang nodig hebben!”