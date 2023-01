Volendam steunt eiergooier naar anti-Zwarte Piet-demonstranten met 6000 euro voor rechtszaak

Ingrid Eekels bedacht zich geen moment toen demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) op de markt in Volendam verschenen. Ze kocht gelijk een dozijn eieren en begon die naar de demonstranten te gooien. Er hangt haar nu een boete boven het hoofd voor openlijk geweld. Volendammer Layla Schilder-Bond start een crowdfundingsactie die binnen een dag volloopt en het streefbedrag ruim overschrijdt.

Eind 2022 valt er een brief op de mat bij Ingrid die ze op Facebook zet. Ze moet voorkomen voor een hoorgesprek bij het Openbaar Ministerie in Haarlem. Er hangt haar een straf boven het hoofd voor openlijk geweldpleging in de openbare ruimte. Volgens het OM kan haar een geldboete van 500 euro of in het extreme geval een gevangenis straf van 10 maanden opgelegd worden.

Om haar te helpen in de kosten voor het proces en de eventuele boete heeft Layla Schilder-Bond uit Volendam een crowdfunding gestart. "Zij wordt vervolgd omdat zij opstond voor onze traditie in onze gemeente", schrijft de Volendamse. "Laten wij haar als gemeente ook helpen!"

Het streefbedrag van 5000 euro wordt in een dag gehaald en ruim overschreden. Volendammers storten bijna 6000 euro en maken de crowdfunding tot een van de populairste acties op de site.

