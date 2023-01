Zwaargewonde Poolse vrouw (57) ongeluk Oudesluis alsnog overleden

Het derde slachtoffer uit Polen die afgelopen november ernstig gewond raakte na een auto-ongeluk in Oudesluis , is alsnog overleden. Dat blijkt uit navraag van NH Nieuws na berichtgeving van het Noordhollands Dagblad .

Op 21 november gaat het gruwelijk mis bij een ongeluk op de hoek van de Keinsmerweg met de Grote Sloot. Twee auto's komen met elkaar in botsing, waarna één van de auto's in het water terechtkomt. Twee van de vier inzittende overlijden dezelfde dag nog in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Ook de andere twee inzittenden van de auto die te water raakte, raakten gewond: een 57-jarige vrouw was zwaargewond, een 51-jarige vrouw lichtgewond.

De 57-jarige zwaargewonde Poolse vrouw is afgelopen 1 december alsnog aan haar verwondingen overleden, laat een woordvoerder van de politie weten. Over de toestand van de 51-jarige lichtgewonde Poolse konden geen verdere mededelingen worden gedaan.

Toedracht ongeval

Over de toedracht van het ongeval kon de politiewoordvoerder geen uitspraken doen. "Het onderzoek zit in de afrondende fase en zal op korte termijn naar het Openbaar Ministerie worden gestuurd". Wel liet ze weten dat de bestuurder van de andere auto, een 41-jarige automobilist uit Anna Paulowna, nog altijd als verdachte is aangemerkt. "Tot het besluit van het OM zal deze persoon verdachte blijven. Het is daarna aan het OM om daar een beslissend besluit in te nemen."