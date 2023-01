Code geel in de provincie door dichte mist

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor plaatselijk dichte mist. Dit geldt voor meerdere provincies in Nederland, waar onder Noord-Holland.

Het KNMI waarschuwt reizigers die vanochtend de weg opgaan. Door de dichte mist kan het zicht op sommige plaatsen in Midden-Nederland minder dan 200 meter zijn. "Mistbanken kunnen daarnaast verraderlijk zijn doordat het zicht van plaats tot plaats sterk kan verschillen."

De verwachting is dat in de loop van de ochtend de mist weer verdwenen is.