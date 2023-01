GGD: "Corona blijft door Amsterdam razen, maar voor uitbraak als in China hoeven we nog niet bang te zijn"

De covidpandemie lijkt misschien voltooid verleden tijd voor veel Amsterdammers, maar corona is nog altijd niet de stad uit. Dit blijkt uit gegevens van de GGD Amsterdam. In het nieuws is de laatste dagen te zien dat er op dit moment heftige uitbraken in China zijn, maar over dit soort toestanden, hoeven we ons volgens de diezelfde GGD nog geen zorgen te maken: "Het zijn allemaal varianten die we hier al kennen."

"Iedereen moet naar het toilet, dus we meten de hele stad op die manier", begint Ewout Fanoy van GGD Amsterdam zijn uitleg. "Corona wordt verspreid via bijvoorbeeld hoesten, maar ook in urine zitten covid-deeltjes. Aan de hand van het rioolwater kunnen we dus achterhalen hoeveel corona er in de stad is."

Zelfde niveau als vorig jaar

Het aantal waar het exact om gaat is niet te zeggen, de GGD test alleen kwetsbare groepen nog via een officiële PCR-test en aan de hand van de riooltesten is enkel een trend te laten zien. "Maar er zijn vele tienduizenden mensen met corona op dit moment, we zitten op hetzelfde niveau als vorig jaar."