Ook organisatie vreugdevuur Floradorp boos, maar dan op Halsema: "We weten niet of we dit nog willen"

Het nieuwe jaar is met een kater begonnen voor de organisatie van het vreugdevuur in Floradorp. Op het allerlaatste moment gelastte de gemeente het vuur vanwege de harde wind af, maar dat werd door de toegestroomde feestgangers alsnog aangestoken.

Burgemeester Halsema is daar boos over en deelde ook een sneer uit aan het organiserend comité, en dat komt hard aan bij Patrick van Bronswijk en zijn collega's van stichting Flora4Life: "Het zit me behoorlijk hoog ja. En mevrouw Halsema kan natuurlijk zeggen van: we weten niet of het volgend jaar nog op deze manier kan. Ik heb vanmorgen weer een klein spoedoverleg gehad met mijn bestuur, nou, wij weten niet of wij dit überhaupt nog willen."