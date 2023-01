Nieuwjaarsgeschenk: lammetje Ploon al op 1 januari geboren bij boer op Texel

Een verrassing voor boer en boerin Martin en Ellen Kikkert: toen ze op nieuwjaarsdag hun schapen opzochten die in de natuur stonden te grazen, lag er een lammetje bij. Hoewel Martin Kikkert wist dat een paar van zijn schapen drachtig waren, had hij het lammetje nog niet verwacht: "Ik dacht dat het half februari zou komen."

"Het was ontzettend leuk", zegt Kikkert over de ontdekking. "Ze lagen in een natuurgebied, het lammetje had al lekker gedronken. De moeder zorgde er goed voor, ze had genoeg melk."

"Er zit van moederskant wat Drents heideschaap in, die hebben lekkere warme jasjes aan", vertelt Kikkert. "Dat is wel lekker voor het lammetje. Als ze kaal geboren worden krijgen ze het gelijk koud."

Normaal gesproken worden lammetjes geboren vanaf begin maart. De dektijd, de tijd waarin de schapen bronstig zijn, begint zodra de R in de maand zit, legt Kikkert uit. Hij laat de rammen vanaf half oktober bij de ooien. "Maar", zegt hij, "het gebeurt vaak genoeg dat de dieren in augustus al bronstig zijn." Dan zijn de rammen en ooien nog niet gescheiden en wordt er dus ook al wel eens een ooi gedekt.

De naam Ploon

Even moet Kikkert nadenken over de vraag hoe het beestje gaat heten. Dan zegt hij: "Ik noem haar denk ik Ploon, naar de vriendin van mijn zoon. Zij heet Appolonia en studeert voor dierenarts."

Behalve Ploons moeder Ellen zijn er momenteel nog zes schapen drachtig, maar Kikkert verwacht niet dat die ook al gaan bevallen deze maand. "We houden goed in de gaten of we tekenen zien, zoals de uiers die vollopen. Dan stallen we ze dag en nacht. Dan kun je ’s nachts ook een keer gaan kijken."

"Het was nu fantastisch weer, maar als je rotweer hebt en die dieren regenen nat, dat is niet zo lekker." De geboorte van het lammetje is in ieder geval gevierd "met een extra oliebol en een biertje."