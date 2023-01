Kerstbomen bij kerk omver gegooid en kabels doorgeknipt, Jos wil daders spreken

Vandalen hebben vorige week woensdag op klaarlichte dag kerstbomen voor de Heilig Hartkerk in Heerhugowaard De Noord vernield. De twee bomen zijn omvergegooid en de stroomkabels doorgesneden. Jos van Schagen is er stil van. "Het is bedroevend. Blijf met je handen van andermans spullen af."

Dit zegt hij tegen Dijk en Waard Centraal. Eigenlijk wilde hij er weinig ruchtbaarheid aan geven, maar hij moet het toch kwijt. "Het is nu maandag en ik ben er nog steeds kapot van", vertelt Van Schagen.

Jarenlang plaatst hij kerstbomen voor de Heilig Hartkerk in Heerhugowaard De Noord en nog nooit is er iets vernield. Tot dit jaar. "Ik kreeg vorige week een belletje dat de bomen omvergewaaid zijn. Dat vond ik al vreemd, omdat ze vast zijn gezet aan een lantaarnpaal. Toen ik even later zag dat ook de stroomkabels doorgesneden waren, wist ik het zeker: dit is opzettelijk gedaan."

Van Schagen vindt het niet nodig om aangifte te doen bij de politie, maar wil de vandalen graag aanspreken op hun gedrag. "Al zeven jaar zetten we deze bomen neer voor de mensen in de buurt en nu gebeurt dit. Het is zo droevig."

Mensen vinden het leuk als de kerstbomen voor de kerk staan, zegt hij. "En dat kleine geluk is nu door deze figuren verpest. Ik wil ze vertellen dat dit niet kan."