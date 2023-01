"Cheeseburger, kom hier!" Dit zijn de populairste hondennamen in Noord-Holland

Vergeet Hector en Fikkie, in 2022 kozen we voor Charlie en Cocosnoot. Dit zijn de populairste hondennamen binnen Noord-Holland, onderzocht door huisdierenverzekeraar Petplan.

Eerdere jaren was Luna de titelhouder van populairste hondennaam, maar die is dit jaar verstoten door Bella. De grote zakker is Max, die ondanks alle winsten van coureur Verstappen van 5 naar 8 is gedaald.