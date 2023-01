Volop vuurwerk afsteken tijdens een vuurwerkverbod: "Het is een jarenlange traditie"

Hoewel in bijna alle Noord-Hollandse gemeenten beperkingen werden opgelegd als het gaat om vuurwerk afsteken, werd er volop geknald tijdens Oud en Nieuw. In Amsterdam, Haarlem, Hilversum en Bloemendaal is zelfs het algeheel vuurwerkverbod massaal genegeerd. Gedragspsycholoog Judith Flapper legt uit waarom mensen de nieuwe vuurwerkregels massaal aan hun laars lappen.

De jaarwisselingen naar 2021 en 2022 verliepen vanwege coronamaatregelen relatief rustig. Dit jaar was dat zoals we gewend zijn: op straat, in de huiskamers en in de horeca werd weer flink feest gevierd. Het kon weer. "Je ziet de laatste jaren dat steeds mensen de behoefte krijgen om hun eigen vrijheid te bewaken", zegt Judith Flapper gedragspsycholoog van Alles in Balans in Alkmaar. "Dat is een algemene ontwikkeling." De coronapandemie zal daar ook aan hebben bijgedragen, denkt ze. "Mensen willen minder regels opgelegd krijgen en bepalen graag zelf hoe hun vrijheid eruit ziet."

Of een verbod op vuurwerk gaat helpen is nog maar de vraag. "Het afsteken van vuurwerk is een jarenlange traditie waar mensen aan gehecht zijn geraakt", zegt ze. "Als je dat opeens van mensen afpakt, dan kom je aan hun vrijheid." Maar dat is niet het enige, want het beleven en in stand houden van tradities geeft mensen ook het gevoel van saamhorigheid én veiligheid. "Natuurlijk kun je tradities aanpassen of veranderen, maar daar is meestal tijd voor nodig en het besef dat verandering nodig is."

Een voorbeeld van een algeheel verbod waarbij ook traditie moest worden losgelaten, is het rookverbod in openbare ruimtes. Daarbij was het een door de overheid opgelegde regel."We zijn er nu helemaal aan gewend dat je in de horeca niet mag roken, maar dat heeft lang geduurd." Volgens de gedragspsycholoog moet bij het aanpassen van een traditie zeer zorgvuldig omgaan. "Als je zoveel mogelijk mensen mee wilt krijgen, dan moet je daarover op een gelijkwaardige manier in gesprek gaan. Zonder een van tevoren vastgestelde uitkomst. Samen kijken naar wat je wilt behouden van bijvoorbeeld zo’n traditie als vuurwerk." Aanpak voor cultuuromslag Gedragsverandering is in overleg met de gemeenten volgens Flapper best mogelijk, bijvoorbeeld met een panel. "Zo kun je met vertegenwoordigers uit alle lagen van de bevolking in gesprek gaan. Dan heb je meer kans op een gedragen oplossing dan wanneer het alternatief van bovenaf wordt opgelegd." Handhaven lijkt een probleem, want er zijn nauwelijks gezagsdragers om iedere overtreder in de gaten te houden. "Dat zouden we niet moeten willen, een wereld waarin steeds meer handhavers nodig zijn om de orde te bewaren", zegt Flapper. "Eigenlijk zouden we natuurlijk een wereld willen waarin handhavers niet nodig zijn omdat we met elkaar voor de samenleving en voor de aarde zorgen. Dat is waarschijnlijk een utopie. Maar wat we wel kunnen doen, is zelf onze verantwoordelijkheid oppakken en hopen dat anderen ons voorbeeld volgen."