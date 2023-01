Zaanse ouderen vallen 'dood neer' tijdens maandelijks klimaatprotest

Vijftien oudere mannen en vrouwen vallen dood neer voor het Zaanse gemeentehuis tijdens het luchtalarm. Het is een die-in van Extinction Rebellion Zaanstreek die iedere eerste maandag van de maand gehouden wordt in Zaandam. De actievoerders doen net alsof ze dood gaan en vragen hiermee aandacht voor de klimaatcrisis. "We blijven actievoeren totdat er echt wat veranderd", zegt Tamara Meerhoff van Extinction Rebellion. Wat opvalt is dat er geen jongeren tussen de actievoerders zijn.

De jongste actievoerder is misschien net een paar maanden oud. Een baby die mee is genomen naar de actie ligt lekker op haar verzorger als die zelf op de grond is gaan liggen. "De jongeren in Zaanstreek zijn nog niet heel actief... We hebben veel pensionado's en die hebben veel tijd en maken zich zorgen", zegt Tamara Meerhoff.

Zaanstad heeft de ambitie om in 2040 klimaat neutraal te zijn, maar volgens Extinction Rebellion gaat dat met de huidige maatregelen niet lukken. En komen ze iedere maand naar het gemeentehuis om hun actie uit te voeren.

Laagdrempelige actie

Klimaatactivisten waren vorig jaar veel in het nieuws doordat ze zich overal aan vastlijmden. Deze actie van Extinction Rebellion is wat laagdrempeliger en publieks vriendelijker meent de woordvoerder. "Ik zit liever ook thuis op de bank met een kop thee, maar er gebeurt te weinig dus we blijven actie voeren en hopen dat er meer mensen gaan meedoen."