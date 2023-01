Onthulling Openbaarheidsdag: "In Marker kleding kan je niet lopen, dan loop je voor schut"

Het Flevolandse Archief in Lelystad heeft verschillende archieven openbaar gemaakt tijdens Openbaarheidsdag. Het gaat dit jaar om archiefstukken met als eindjaar 1922, 1947, 1972 en 2002. Marjolein Zeilstra van Het Flevolands Archief dook in de stukken en kwam daar het verhaal tegen van een man uit Marken die van het Rijk geld wil voor nieuwe kleding voor zijn zoon.

De aanvraag ligt tussen een stapel documenten van 100 jaar oud over geldaanvragen. Mensen die door het afsluiten van de Zuiderzee in de problemen komen, kunnen een vergoeding aanvragen. In dit stuk staat het verhaal van een man uit Marken. Door het afsluiten van de Zuiderzee ziet hij geen toekomst meer voor zijn zoon in de visserij. Hij gaat op zoek naar een boer die zijn zoon het vak van tuinder kan leren.

'Dan loop je voor schut'

In de Beemster vindt de man een tuinder die zijn zoon les wil geven. De boer heeft wel een dringend advies. De zoon moet andere kleren kopen, zo staat te lezen in het archiefstuk. "Want in de Marker kleding kan je niet lopen. Dan loop je voor schut", vertelt Zeilstra. Met geld van het Rijk moet 'normale' werkkleding gekocht worden.