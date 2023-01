Zorgen om armoede, maar ook een polonaise op nieuwjaarsborrel gemeente Amsterdam: "De kater valt mee"

In het Concertgebouw kwamen gisteravond op uitnodiging van de gemeente honderden Amsterdammers samen voor de traditionele nieuwjaarsborrel. Er werd veel gesproken over de zorgen die er zijn rondom de toenemende armoede in de stad, maar er was ook ruimte voor een feestje. "Dit is voorlopig mijn laatste wijntje", aldus burgemeester Femke Halsema, die even daarvoor nog tijdens een optreden van Mick Harren meeliep in een polonaise door de zaal.