Ondanks rustige jaarwisseling in Huizen, toch schade in vuurwerkvrije zone

Hoewel de jaarwisseling in Huizen zonder grote incidenten is verlopen, werd er in de vuurwerkvrije zones toch vuurwerk afgestoken. Vooral rond winkelcentrum de Kostmand vonden er vernielingen plaats, aldus de gemeente.

In de gemeente waren er drie vuurwerkvrije zones aangewezen: winkelcentrum de Oostermeent, de Kostmand en winkelcentrum en scholencomplex Holleblok. Vooraf werd er 'intensief voorbereid en samengewerkt' met politie, boa's, toezichthouders, jongerenwerkers en buurtcoaches.

Toch werd er vuurwerk afgestoken in de en om winkelcentrum de Kostmand. Zo werden brievenbussen van flatgebouwen, een raam van een winkelcentrum en een bushokje beschadigd. Op andere plekken in Huizen werden enkele vuilnisbakken ruiten en twee bushokjes aan de Huizermaatweg vernield. Welk prijskaartje aan de schade hangt is nog niet bekend.

Aan de Friesewal moest de politie in actie komen. Zij kregen een melding van een stilstaande auto met draaiende motor met een verdacht object erin. Hiervoor werd de straat afgezet, maar uiteindelijk bleek dat loos alarm te zijn.

Rest van de regio

In 't Gooi verliep de jaarwisseling over het algemeen rustig. De grootste brand vond plaats aan de Koekoeklaan in Bussum. Meerdere vuurwerkshows werden vanwege de slechte weersomstandigheden afgelast.