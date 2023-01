'Kind van Bloemendaal' krijgt na 22 jaar Nederlanderschap: "Dit betekent veel voor me"

Bij de Bloemendaalse voetbalclub BVC Bloemendaal is hij een bekend gezicht: Baidy N'Diade. Al jaren geeft hij training aan de jeugd. Daarnaast speelde hij tot een aantal jaar geleden zelfs in het eerste elftal. Vorige week kreeg de Mauritaniër een bijzonder bericht. In een brief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stond dat hij na 22 jaar officieel het Nederlanderschap krijgt. "Dit is echt heel bijzonder, ik ben heel blij."

Baidy heeft er eigenlijk geen woorden voor. Hij wist dat hij bericht zou krijgen, omdat hij vorig jaar een aanvraag mocht indienen voor het Nederlanderschap, maar toch was hij verrast met de brief die vorige week op zijn mat viel. "Dit betekent heel veel voor me. Ik voel me zo thuis hier in Bloemendaal, dus ik ben echt blij."

Baidy was nog een tiener toen hij van zijn thuisland Mauritanië naar Senegal werd gebracht. Vanaf daar vluchtte hij naar Parijs, van waar hij zijn reis voortzette naar Nederland. Veel wil Baidy niet meer kwijt over zijn verleden. "Dat heb ik allemaal al verteld." Hij kwam uiteindelijk in Bloemendaal terecht waar hij sindsdien woont. In 2008 kreeg hij een verblijfsvergunning.

Het eerste elftal

Niet lang na aankomst meldde Baidy zich bij de voetbalclub in Bloemendaal. "Ik heb vroeger op straat leren voetballen en had profvoetballer kunnen worden, maar ik had de papieren niet om bij een profclub te kunnen spelen", zo vertelt hij. Maar verbitterd is Baidy niet over dit onderwerp. "Nee, ik ben eigenlijk niet ontevreden met hoe alles is gelopen. Als het niet zo is, dan is het niet zo. Dan leg ik me daarbij neer."

Baidy kwam wel in het eerste van BVC Bloemendaal terecht en ging aan de slag als jeugdtrainer. "Hij is een heel bekend gezicht van de club", vertelt voorzitter Erik Holtz. "Al jaren eigenlijk. Hij is ook echt een goede voetballer."

Nieuwe Nederlander

De club gaat kijken of ze iets kunnen organiseren in samenwerking met de gemeente Bloemendaal wat betreft het Nederlanderschap voor Baidy. "We weten nog niet precies wat we gaan doen, maar we gaan wel wat organiseren", aldus Holtz.

Ook burgemeester Elbert Roest van Bloemendaal is blij voor voor Baidy. Hij feliciteert hem op zijn facebook-pagina en ziet uit naar een feestelijke bijeenkomst bij de voetbalclub waar hij Baidy zal naturaliseren.

Baidy zelf heeft niet zoveel behoefte aan aandacht voor zijn persoonlijke verhaal. Maar hij vindt het wel leuk als de club aandacht besteedt aan zijn Nederlanderschap. "Ik ben heel goed opgevangen door Bloemendaal. Alle jongens bij de club heb ik opgeleid, ik woon vlakbij de club en ik ben gewoon een 'kind van Bloemendaal'."