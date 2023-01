Basketbalcoach Peter van Noord: van brullen langs de zijlijn tot enkels tapen

Peter van Noord is één van de langstzittende trainers in de Nederlandse basketbalwereld. Al zes seizoenen is hij coach van Den Helder Suns. De Amsterdammer draagt bij de club meerdere taken op zijn schouders en is langs de lijn behoorlijk recht door zee. "Ik hoop met mijn werkwijze jonge spelers te helpen bij hun ontwikkeling."

Van Noord is inmiddels niet meer weg te denken uit Den Helder. De 59-jarige trainer speelde van 1981 tot en met 1988 als speler voor de club. "In het seizoen 1983/84 kwam ik onder trainer Ton Boot te spelen. Dat was een geweldige tijd en daarin kreeg ik wel mee dat er in Den Helder nooit wordt opgegeven. Die lijn zet ik als trainer door."

Van Noord is een geboren Amsterdammer. Toch komt hij ook graag in Den Helder. "Ik heb familie gehad die hier heeft gewoond en ook mijn eerste huwelijk vond hier plaats. Ik vind het heerlijk om hier 's ochtends uit mijn auto te stappen en de frisse lucht van de zee te ruiken. In Amsterdam ruik je alleen maar kerosine van de vliegtuigen.'' Recht door zee Met Den Helder moet Van Noord in de meeste wedstrijden opboksen tegen sterkere ploegen. Toch geniet de trainer van ieder moment. "In Den Helder zijn ze erg recht door zee en geven ze nooit op. Elke thuiswedstrijd is er een do or die-mentaliteit. Dat onderscheidt ons van andere ploegen. Daar houd ik ook van, want zo zijn Amsterdammers ook. We zeggen altijd waar het op staat.''

Van Noord is op papier alleen de trainer van Den Helder, maar in de praktijk houdt hij meerdere touwtjes in handen. Zo heeft de club geen fysiotherapeut die de spelers voor de wedstrijd intapet. Dat doet de oefenmeester zelf. "Sommige afgestudeerde fysiotherapeuten kunnen gewoon niet tapen. Het lijkt alsof ze toiletpapier om de enkels van de spelers wikkelen. Ik heb mijn hele leven getapet en kan het heel goed. Daarom doe ik het zelf.'' Den Helder staat momenteel op de zevende plaats in de competitie. Aanstaande zondag speelt het team van Van Noord in Bemmel tegen nummer vier Yoast United.