Vuurwerk- en droneshow vanavond om 20.23 uur alsnog te zien bij A'dam Toren

De vuurwerk- en droneshow bij de A'dam Toren aan het IJ luidt vanavond alsnog het nieuwe jaar in. De show werd zaterdag afgelast vanwege de harde wind. Vanavond, op de symbolische tijd van 20.23 uur, moet het spektakel alsnog te zien zijn voor de Amsterdammers.

De organisatie liet eerder weten dat het zaterdag alleen door zou gaan als zowel de drones en het vuurwerk de lucht in konden. Aan het IJ waaide de wind zaterdagavond met een windkracht van 6 en aangezien vuurwerk tot een windkracht van 5 mag worden afgestoken, ging het hele feest niet door. De organisatie besloot in de ochtend van oudjaarsdag al dat de show naar vanavond zou worden verplaatst.

Nu de wind wat meer is gaan liggen, lijkt het erop dat vanavond de 600 drones en het vuurwerk gewoon hun werk kunnen doen. Volgens de organisatie is het spektakel het best te zien vanaf de overkant van het IJ aan de kant van het Centraal Station.