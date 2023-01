Reddingsmaatschappijen sluiten druk jaar af: "Bemanning maakte in 2022 het verschil"

De verschillende reddingsmaatschappijen in West-Friesland hebben een druk jaar achter de rug. Reddingsbrigade Notwin in Hoorn hielp meer dan 170 mensen op het water, en in Wijdenes moesten de vrijwilligers van het reddingstation een recordaantal keer uitrukken. Ook werd daar niet eerder naar zoveel vermiste personen op het water gezocht.

Reddingsbrigade Notwin uit Hoorn kende in 2022 een intensief jaar, zegt Vincent Tigchelaar van het station. Maar liefst 73 keer werd de hulpdienst ingeschakeld voor een noodgeval op het water rondom Hoorn, waarbij in totaal 174 personen veilig naar de kant werden geholpen.

Bij ruim een derde van alle hulpacties werkte het reddingstation samen met de verschillende hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulances. Zo ook in juli, toen er een uitbraak van het coronavirus was op de witte vloot, de onbewapende schepen van de marine. Vanuit een schip in Hoorn werden de reddingswerkers gealarmeerd over een medische evacuatie. Naast de alarmeringen hielp Notwin bij het grootschalige Ironman evenement, waarbij 20 mensen uit het water gehaald werden en zijn overgedragen aan de ambulancedienst.

Uitzonderlijk jaar voor Wijdenes

De vrijwilligers van het Reddingstation Wijdenes rukten het afgelopen jaar 32 keer uit voor een noodgeval op het water. Met dit aantal zijn ze het vaakst in actie gekomen in de jaren dat het reddingstation actief is.

Net als het Hoornse Notwin noemt het reddingstation in Wijdenes de vele samenwerkingen op. "Zeer regelmatig zijn onze boten ingezet met reddingboten van omliggende stations, of is er samengewerkt met de hulpdiensten op het land, zoals brandweer, ambulancediensten en politie", aldus Reddingstation Wijdenes.

Bij de reddingsacties werden 42 mensen en drie dieren in veiligheid gebracht. Volgens het reddingstation was 2022 een uitzonderlijk jaar, want niet eerder werd de hulpdienst zo vaak ingezet voor het zoeken van vermiste personen op het water. Ongeveer de helft van de keren dat het station werd ingezet was gerelateerd aan het zoeken en redden van vermiste personen. "2022 was vooral het jaar waarin de bemanning van Reddingstation Wijdenes het verschil kon maken bij inzetten", laat het reddingstation weten.