De belastingen, de woonregels en een helmplicht: dit verandert er in 2023 in Amsterdam

Ook vraagt de gemeente vanaf 2023 een bijdrage aan bezoekers van betaalde evenementen in de openbare ruimte, zoals een festival. Bij evenementen van vijfhonderd betalende bezoekers of meer moet iedere bezoeker 1,50 euro aan de gemeente betalen.

Zo rekent de gemeente de stijgende kosten voor de afvalverwerking door in de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht. Ook gaat de onroerendzaakbelasting (OZB) en de roerenderuimtebelasting (RRB) omhoog, stijgen de tarieven voor reclamebelasting en het liggeld voor boten. De precariobelasting op terrassen gaat eveneens omhoog. Die belasting voor terrassen, winterterrassen en passagiersvoertuigen moet vanaf dit jaar ook weer door ondernemers worden betaald nadat dit tijdelijk was stopgezet vanwege corona.

Nieuwe woonregels

Op het gebied van wonen verandert er eveneens het een en ander. Zo geldt er vanaf 1 januari bij het voorrang geven op een huurwoning een quotum per maatschappelijke beroepsgroep. Om verdrukking tegen te gaan gaat van deze huurwoningen 44 procent naar zorgmedewerkers, 34 procent naar leraren en 22 procent naar de politie. Verder krijgen woningzoekenden in het nieuwe jaar meer kans op een sociale huurwoning. Door veel te reageren bouwen zij punten op en maken zij eerder aanspraak.

Om speculeren op de woningmarkt verder tegen te gaan gaat de WOZ-waarde van woningen waar opkoopbescherming voor geldt omhoog naar 533.000 euro. Wie een woning onder die prijs koopt, moet er zelf gaan wonen en mag de woning vier jaar lang niet verhuren. Daarnaast mag een huurwoning sinds 1 december 2022 niet langer dan twee maanden leeg staan en moeten eigenaren leegstand melden op straffe van een boete.

Helmplicht en nieuwe pont

Zonder helm met de snorfiets over het fietspad? Dat zit er vanaf dit nieuwe jaar ook buiten de ring niet meer in. De helmplicht die al voor snorfietsers binnen de ring van kracht was, geldt nu voor heel Nederland. In het nieuwe jaar moeten snorfietsers dus ook op het fietspad een helm op en ook overal buiten de A10.

En er verandert meer op vervoersgebied, want vanaf 9 januari kunnen fietsers en voetgangers gebruikmaken van een nieuwe pont tussen Zeeburgereiland en Sporenburg. De veer gaat zeven jaar lang doordeweeks varen tussen 7.00 en 19.00 uur en vertrekt elke twintig minuten van beide kanten. Daarbij openen er begin dit jaar twee nieuwe grote fietsenstallingen op Centraal Station: een aan de IJ-zijde en een aan de kant van het centrum.