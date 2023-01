Texelaar en toerist in het nieuwe jaar massaal de Noordzee in

De voorbereiding duurt drie maanden, maar het 'plezier' slechts drie minuten. De Nieuwjaarsduik in De Koog trok ruim 800 deelnemers. Vanaf het strand renden de zwemmers een paar honderd meter naar de waterlijn om daar het koude water in te gaan. Sommigen alleen met de voetjes in het water, anderen namen een verfrissende duik in de golven. Het hele spektakel was na een paar minuten voorbij.

Nieuwjaarsduik De Koog - NH Nieuws

Op Texel werden drie Nieuwjaarsduiken georganiseerd: bij Paal 28 bij De Cocksdorp, Paal 9 bij Den Hoorn en Paal 20 in De Koog. De laatste is de meest populaire duik, omdat deze de meeste deelnemers trekt. De eerste Nieuwjaarsduik in De Koog was in 2009. "We hadden toen dertig deelnemers verwacht", zegt één van de organisatoren van het eerste uur Arnold Kaercher. "Iedere deelnemer kreeg een gratis t-shirt. Toen kwamen ineens een paar honderd mensen opdagen. We hebben zelfs shirts naar Zweden moeten versturen. Dat eerste jaar heeft ons een paar duizend euro gekost", zegt hij.

Arnold Kaercher komt met huilend dochtertje uit het water - NH Nieuws

De jaren erna trok het evenement honderden deelnemers. In de topjaren zelfs 1000 enthousiaste zwemmers. "We staan daarom ook in de lijst van de top 5 van populairste Nieuwjaarsduiken van Nederland." De weersomstandigheden vandaag waren optimaal. De temperatuur ongeveer 15 graden, de watertemperatuur 7 graden. "Beetje een lenteduikje", grapt microfonist Paul van Dijk. Hij staat met een gele winterjas de deelnemers aan te moedigen. "We doen het allemaal voor het goede doel. In dit geval de voetbalvereniging van De Koog. De club heeft het hard nodig."

Snel het water in en dan snel weer het water uit. - NH Nieuws

Het startsein werd met een kleursignaal gegeven door een vliegtuig van Paracentrum Texel die over het strand vloog. Daarna renden de deelnemers massaal het water in. Het was daardoor even dringen in de vloedlijn waar vrijwilligers van de KNRM klaar stonden om eventueel assistentie te verlenen. Dat was gelukkig niet nodig. Honderden toeschouwers sloegen het spektakel gade vanaf het strand.

Het bewijs van de Nieuwjaarsduik moet natuurlijk wel worden vastgelegd. - NH Nieuws

Hoe snel de deelnemers het water in gingen, zo snel waren ze er ook weer uit. Wouter Kuip van de organiserende voetbalvereniging is tevreden. "Hier doe je het voor. We zijn al vanaf november bezig met de voorbereidingen. Ruim 30 vrijwilligers zijn vandaag aan de slag. Van mensen voor de catering tot het afzetten van het strand. De draaiboeken moesten weer worden afgestoft, maar het is het allemaal waard geweest."

Heerlijk bij vader in de armen. - NH Nieuws