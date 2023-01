Burgemeester wil aanpassing landelijke vuurwerkregels na "onrustige jaarwisseling"

Burgemeester Halsema doet een "dringend appel op het kabinet" om de landelijke vuurwerk-wetgeving aan te passen. Dit na een jaarwisseling die de burgemeester in een bericht op Instagram betitelt als "onrustig".

Dit jaar gold een afsteekverbod in de stad. Wel was het als bedrijf met een vergunning toegestaan om vuurwerk te verkopen. Particulieren mochten vuurwerk kopen, ook mochten ze het in bezit hebben, maar afsteken mocht dus niet.

Handhavers deelden vannacht boetes uit aan mensen die, onder meer op de Dam, vuurwerk afstaken. Toch werd er massaal vuurwerk afgestoken in de stad. En dat merkten de hulpdiensten, zag Halsema met eigen ogen. Samen met hoofdcommissaris Frank Paauw en hoofdofficier van justitie René de Beukelaer liep ze vannacht namelijk mee met de hulpdiensten.

Onhoudbare situatie

"De brandweer is de hele nacht bezig geweest om branden te blussen en te voorkomen", aldus Halsema. "Politiemensen en handhavers hadden de handen vol aan het handhaven van de openbare orde en het ondersteunen van de brandweer en andere hulpdiensten."

Zolang de landelijke wet- en regelgeving niet wordt aangepast is er volgens de burgemeester sprake van een onhoudbare situatie in de stad. "Vuurwerk kopen mag, maar afsteken niet. Ik doe dan ook nogmaals een dringend appel op het Kabinet om de wetgeving aan te passen met de situatie van vannacht nog vers in het geheugen."