Belle is eerst geboren baby van Dijklander ziekenhuis in 2023

In het geboortecentrum van het Dijklander ziekenhuis in Hoorn is vanmorgen om 5.53 uur de eerste baby van het jaar verwelkomd. Haar naam is Belle en zowel de baby als moeder maken het goed.

Dijklander ziekenhuis

Rosalie en Thijs zijn trotser dan trots. Thijs: "Belle is iets te vroeg geboren, dus we hadden haar nog niet verwacht." Maar, vervolgt de kersverse moeder Rosalie: "Ze was er klaar voor." Belle is het eerste kind van Rosalie en Thijs, die enorm verheugd zijn met de komst van 'hun' Belle. Onder de Facebook post van het ziekenhuis stromen de felicitaties binnen. 'Mooi leven met z'n drieën gewenst', luidt een van de reacties.

Een bijzondere nieuwjaarsnacht voor deze kersverse ouders: om 5.53 uur werd hun dochter Belle geboren! Zij is de eerste... Posted by Dijklander Ziekenhuis on Sunday, January 1, 2023