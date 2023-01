Halsema neemt toch aansteken vreugdevuur Floradorp hoog op: "Op deze manier geen vervolg"

Burgemeester Halsema van Amsterdam is niet te spreken over het feit dat het vreugdevuur in Floradorp gisteravond werd aangestoken, hoewel de driehoek (burgemeester, politie, justitie) dit had verboden. "Het is dankzij politie en brandweer goed gegaan, maar het had ook anders kunnen aflopen", zegt de burgemeester in een reactie aan AT5.

De burgemeester zegt verder dat de organisatie niet bereid of in staat was om te voorkomen dat de brandstapel werd aangestoken. "En dat nemen we zeer hoog op. Vooral voor de dijkbewoners was de situatie was heel vervelend en beangstigend. De komende weken zullen gesprekken plaatsvinden met het stadsdeel en de organisatie, want op deze wijze kan het vreugdevuur geen vervolg krijgen.”

De hele reactie van burgemeester Halsema:



“We hebben ons uiterste best gedaan om goede afspraken te maken met het organiserend comité over het veilig en verantwoord ontsteken van het vreugdevuur. Tot halverwege de avond leek dat mogelijk met de extra veiligheidsmaatregelen, een halvering van de stapel en aanwezigheid van waterschermen voor mogelijke vonken. Maar gedurende de avond werd de wind lokaal sterker en bleek het niet langer veilig. De brandweer was glashelder; niet aansteken bij windracht 6 of sterker.

Het is onverantwoord en kwalijk dat het vreugdevuur toen toch is aangestoken. Politie en brandweer zijn uitgerukt. De eerste prioriteit van de brandweer was het beschermen van de huizen op de dijk met waterschermen. Daarna is besloten het vuur gecontroleerd uit te laten branden. De politie was aanwezig om het werk van de brandweer mogelijk te maken.

De organisatie was niet bereid of in staat om te voorkomen dat de brandstapel is aangestoken, met overlast en risico voor aanwezigen en omwonenden en dat nemen we zeer hoog op. Vooral voor de dijkbewoners was de situatie was heel vervelend en beangstigend. Het is dankzij politie en brandweer goed gegaan, maar het had ook anders kunnen aflopen. De komende weken zullen gesprekken plaatsvinden met het stadsdeel en de organisatie, want op deze wijze kan het vreugdevuur geen vervolg krijgen.”