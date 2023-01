🔴Live: de nieuwjaarsduik in Egmond aan Zee

Met zo'n 11 graden lijkt de kou mee te vallen, maar het water kan verraderlijk koud zijn voor de deelnemers van de nieuwsjaarsduik in Egmond aan Zee. Van 13.45 uur tot 14.45 uur is NH Nieuws er live bij. Je kunt de nieuwjaarsduik bijwonen via onze televisiezender, Facebook, Youtube en natuurlijk in dit bericht op de website of in de app!