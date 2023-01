Haarlem wakker na nacht vol vuurwerk ondanks verbod: van begrip tot 'pfff verschrikkelijk'

Een rondje door Haarlem geeft een goed beeld van hoe het vuurwerkverbod in acht is genomen. In veel wijken, vooral in Haarlem-Noord, Haarlem-Oost en Schalkwijk ging er evenveel, als niet meer vuurwerk, de lucht in dan in de jaren zonder het verbod. "Het is jammer", zegt burgemeester Jos Wienen daarover.

Na vele discussies besloot in september 2021 de Haarlemse gemeenteraad niet af te wachten op een landelijk vuurwerkverbod. Ook was er geen steun voor het plan om uitzonderingsgebieden aan te wijzen of een centrale vuurwerkshow te organiseren. Het gevaar voor de gezondheid en het klimaat werden belangrijker geacht. "Vanuit dat standpunt begrijp ik het wel, maar je moet ook leven", is de reactie van de één op straat. "Pfff, verschrikkelijk!", is de reactie van een hondenbezitter. Hij heeft het nog nooit zo erg meegemaakt in al die jaren dat hij al in Schalkwijk woont. Tekst gaat door na video.

Reacties na een nacht vol met vuurwerk ondanks verbod - NH Nieuws

Vooral dat het vuurwerk gewoon gekocht kon worden in Haarlem, maar dan niet afgestoken mag worden, stuit op grote vraagtekens. En dat begrijpt burgemeester Jos Wienen van Haarlem wel.

"Het is nog te vroeg om te zeggen of het vuurwerkverbod effect heeft gehad in Haarlem" Jos Wienen - Burgemeester Haarlem